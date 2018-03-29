Выпускные балы в российских школах отменяются из-за ЧМ-2018?

Отменят ли выпускные балы в городах, где будут проходить матчи ЧМ по футболу, выяснил Sobesednik.ru у эксперта.

«Говорят, что в городах, где будут проходить матчи ЧМ по футболу, школьные выпускные могут отменить. У московских студентов сессия точно закончится в мае, раньше обычного. Неужели и выпускников школ лишат из-за чемпионата праздника?»

О том, могут ли отменить выпускные балы из-за того, что они совпадают с играми чемпионата мира по футболу, рассказывает Виктор ПАНИН , руководитель Общества защиты прав потребителей образовательных услуг:

— Даты проведения выпускных балов не регламентируются никакими нормами и законами. Единого дня проведения вечеров не существует. По традиции их организуют с 20 по 28 июня, когда учебный год закончен и сданы все экзамены. 22 июня, в День памяти и скорби, выпускные балы не проводят, а 23 и 24 июня — самые востребованные даты. Обычно удобный день назначают совместно школьная администрация и родительский комитет.

Волгограда и В этом году, видимо, будет иначе. Сомневаюсь, что чиновники возьмут на себя смелость отменять выпускные — такого еще не было, но скорее всего сроки перенесут. Вероятно, это коснется Москвы , Ростова-на-Дону, Казани , Саранска, Сочи Самары , Нижнего Новгорода, Екатеринбурга Калининграда , где на 20-е числа июня намечены спортивные состязания в рамках чемпионата мира по футболу.

Совпадений с выпускными много, и будет правильно, если чиновники в региональных департаментах образования возьмут на себя ответственность, издадут нормативно-правовые акты и сдвинут выпускные по времени. Без давления, без перегибов, посоветовавшись с учителями, родителями школьников. Это важно для безопасности детей. Фанаты порой бывают чрезмерно подогреты успехом любимой команды, вы понимаете. Поэтому чиновники от образования должны действовать потверже и не ограничиваться, скажем, рекомендациями не посещать центр города и другие места скопления болельщиков.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №12-2018.