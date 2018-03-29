Ещё
Учитель заставлял школьников бить друг друга и лишился работы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Учитель заставлял школьников бить друг друга и лишился работы 

Lenta.ru 56 минут назад
Фото: Lenta.ru
В Китае уволили учителя начальной школы, заставлявшего учеников бить друг друга за плохое поведение. Об этом сообщает издание Global Times.
Инцидент произошел в городе Ичжэн провинции Цзянсу. Как только о действиях учителя музыки узнало руководство школы, его уволили, не выплатив зарплату, и сделали запись в личном деле. Также педагога заставили извиниться перед учениками.
Как сообщает издание, подобный инцидент произошел в декабре 2016 года. Тогда университетского профессора из провинции Ганьсу с позором уволили за то, что он заставлял студентов бить опоздавших товарищей.
2 марта сообщалось о школьнице, выпрыгнувшей из окна 14 этажа из-за невыполненного за время каникул домашнего задания. 12-летней девочке удалось спастись, так как она приземлилась на специальную спасательную подушку — куб жизни. Ее немедленно доставили в больницу. Пользователи соцсетей выразили сочувствие ребенку и предположили, что ее слишком нагружают учебой.
Последние новости
Очевидцы о трагедии в кемеровском ТЦ, где погибли десятки людей США вышлют 60 российских дипломатов Умер Сергей Мавроди
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лавров озвучил ответные меры на высылку дипломатов261
Российские радары не заметили израильских истребителей629
Бензиновый скандал: «если цена вырастет, оштрафуем всех»117
В МЧС впервые раскрыли обстоятельства ЧП в Кемерово296
Новый вид наказания для россиян, удар по борцам РФ и другие события дня9
Видео
00:52
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Происшествия Пожары
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
Россия обвинила Британию в экспериментах над людьми
Политика
00:58
Белых медведей обеспечат жильем
Новости Москвы
00:22
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну
Политика В мире
01:00
Число автобусов «Магистрали» увеличат
Новости Москвы Автоспорт/Мотоспорт
00:58
США объяснили отказы в выдаче виз россиянам
Политика
02:26
Суд вынес приговор Шакро Молодому
Происшествия
00:33
Telegram возобновил работу
Наука и техника Интернет
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение