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Школьники из Куркина успешно выступили на турнире «Московский гамбит»
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Школьники из Куркина успешно выступили на турнире «Московский гамбит» 

Префектура СЗАО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
Юные шахматисты из района Куркино — представители школы №2005 — успешно выступили на личном межрайонном чемпионате «Московский гамбит», который проводится в пяти возрастных категориях. Победителями этих соревнований стали сразу четыре представителя школы. Об этом сообщил руководитель школьного пресс-центра Илья Кузнецов.
— Победителями признаны ученик 10 «Б» класса Виталий Гурвич (в категории «9-11 класс»), ученик 8 «В» класса Владислав Сизов среди учащихся 7-8 классов. В этой же возрастной группе у девочек победила Полина Полякова (7 «К» класс). Ученик 6 «Б» класса Иван Калмыков стал лучшим среди учащихся 5-6 классов, — отметил Илья Кузнецов.
Все четверо получили право в мае принять участие в итоговом городском турнире.
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