29 марта ученики восьмых классов школы №1528 посетили районный МФЦ

29 марта 2018г, обучающиеся восьмых классов школы №1528 (корп.844) посетили ГБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг района Старое Крюково Зеленоградского административного округа города Москвы ».

Экскурсия состоялась в рамках очередного этапа районной социально-интегрированной программы «Что надо знать для того, чтобы жить»

Специалисты рассказали ребятам о различных видах услуг предоставляемых МФЦ, таких как получение паспорта гражданина РФ , водительского удостоверения, загранпаспорта, материнского капитала, СНИЛСа, налогового вычета, постановка на учет детей для зачисления в государственные образовательные учреждения. Показали, как зарегистрироваться на сайте госуслуг, как пользоваться онлайн сервисами, такими как: запись на прием, личный кабинет, онлайн проверка данных, как участвовать в голосовании на сайте «Активный гражданин».

Разговор с участниками программы получился живым и познавательным, школьники задавали вопросы на интересующие их темы.