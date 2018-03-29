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29 марта ученики восьмых классов школы №1528 посетили районный МФЦ
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29 марта ученики восьмых классов школы №1528 посетили районный МФЦ 

Управа района Старое Крюково 1 час назад
Фото: Управа района Старое Крюково
29 марта 2018г, обучающиеся восьмых классов школы №1528 (корп.844) посетили ГБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг района Старое Крюково Зеленоградского административного округа города Москвы».
Экскурсия состоялась в рамках очередного этапа районной социально-интегрированной программы «Что надо знать для того, чтобы жить»
Специалисты рассказали ребятам о различных видах услуг предоставляемых МФЦ, таких как получение паспорта гражданина РФ, водительского удостоверения, загранпаспорта, материнского капитала, СНИЛСа, налогового вычета, постановка на учет детей для зачисления в государственные образовательные учреждения. Показали, как зарегистрироваться на сайте госуслуг, как пользоваться онлайн сервисами, такими как: запись на прием, личный кабинет, онлайн проверка данных, как участвовать в голосовании на сайте «Активный гражданин».
Разговор с участниками программы получился живым и познавательным, школьники задавали вопросы на интересующие их темы.
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