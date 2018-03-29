На всероссийском добром уроке школьникам расскажут о волонтерстве

МОСКВА , 29 мар — РИА Новости . В России стартует проект по развитию добровольчества среди школьников «Всероссийский добрый урок», в рамках которого ученики 5-11-х классов общеобразовательных учреждений смогут в дистанционном формате узнать об основных ценностях и идеях добровольчества.

Как сообщает пресс-служба Ассоциации волонтерских центров (АВЦ), школьники могут принять участие в уроке как по приглашению учителя, так и через самостоятельную регистрацию на портале добрыйурок.рф, где их ждет интерактивная тематическая онлайн-игра в формате карточек «правда/ложь».

Также участникам предоставляется возможность пройти онлайн-урок, который проведут опытные волонтеры, в том числе участники добровольческой программы XXII Олимпийских зимних игр в Сочи в 2014 году. 30 марта в прямом эфире школьникам расскажут самые интересные истории участия в крупных международных проектах и развеют популярные мифы о волонтерстве. Для тех, кто пропустит прямой эфир, онлайн-урок будет доступен в записи.

Каждый ученик, прошедший всероссийский добрый урок, получит электронный сертификат участника, а учителя, пригласившие наибольшее количество школьников, получат благодарственные письма от организаторов.

Проект «Всероссийский добрый урок» разработан Ассоциацией волонтерских центров совместно с Российским движением школьников и центром онлайн-обучения «Фоксфорд». Программа «Всероссийский добрый урок» продлится до 8 апреля 2018 года.

Добровольцы АВЦ уже в течение трех лет проводят добрые уроки, посещая школы и рассказывая ученикам о волонтерстве. В 2017 году уроки прошли более чем в 750 школах, их слушателями стало более 12 000 детей по всей стране.