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Педагог из всеволожской школы стала заслуженным учителем России
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Педагог из всеволожской школы стала заслуженным учителем России 

Ivyborg.ru 44 минуты назад
Педагог из всеволожской СОШ №2 Елена Князева получила звание заслуженного учителя России. Соответствующий указ президента РФ 29 марта был опубликован на официальном портале правовой информации.
Кроме того, согласно вышедшему указу, медалью ордена «За заслуги перед отечеством II степени» награжден главный конструктор петербургского ЦНИИ робототехники и технической кибернетики Александр Лопота.
Эдуард Кочергин, профессор Российского государственного института сценических искусств, награжден Орденом Почета.
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