Педагоги дополнительного образования демонстрируют свой профессионализм на конкурсе «Сердце отдаю детям» 

29 марта в Ярославле начались очные испытания для участников областного конкурса профессионального мастерства среди педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям».
— Этот важный, знаковый конкурс для нас является особым в череде конкурсов профессионального мастерства, — отметил заместитель директора департамента образования Ярославской области Александр Гудков. — Мы часто говорим о том, что живем в динамично меняющемся мире, что на серьезные вызовы, которые стоят сейчас перед нами, нужно формулировать ответ. Наша страна, наша Ярославская область ставит достаточно амбициозные задачи в этом направлении, и совершенно очевидно, что готовить подрастающее поколение для их решения предстоит тем людям, которые работают в системе образования. И в этом смысле система дополнительного образования стоит особняком, потому что сюда дети приходят не за отметкой, а чтобы найти себя. Не упустить их, не потерять, дать им возможность почувствовать свои творческие способности, их развить — здесь нужен особый педагог. Педагог, который действительно готов сердце отдать детям.
Конкурсанты — 17 педагогов дополнительного образования из Ярославля, Рыбинска, Ростова, Тутаева, Гаврилов-Яма и Ярославского муниципального района. Они уже прошли заочный тур — экспертизу дополнительных общеобразовательных программ и видеоматериалов. Экспертами выступили ведущие деятели ярославской педагогической науки и практики.
— Дополнительное образование детей — это та сфера, которой я посвятила всю свою жизнь, — рассказала ректор Ярославского института развития образования Ангелина Золотарева. — Сейчас по России начинает шагать проект «Доступное дополнительное образование». Он очень сложный и очень важный для нас. Основная его идея в том, что ребенку предоставлено право выбора. И выбрать он в первую очередь должен педагога. Глядя на конкурсантов, я понимаю, что они достойны этого.
Конкурс «Сердце отдаю детям» проходит в нескольких номинациях: технической, художественной, естественно-научной, туристско-краеведческой, физкультурно-спортивной, социально-педагогической. Сегодня участники второго тура представляли творческую самопрезентацию «Мое педагогическое кредо».
— Я уже третий раз участвую в этом конкурсе. Мое педагогическое кредо — развивать у учеников желание учиться, — рассказала педагог дополнительного образования детского технопарка «Кванториум» Ирина Титова из Рыбинска.
Впереди у конкурсантов публичные презентации дополнительных общеобразовательных программ. Кроме того, им предстоит провести открытые занятия.