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В Институте экономики и права расскажут об особенностях вступительной кампании в 2018 году
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В Институте экономики и права расскажут об особенностях вступительной кампании в 2018 году 

Управа района Сокольники 1 час назад
Фото: Управа района Сокольники
1 апреля абитуриенты смогут побывать на Дне открытых дверей в Институте экономики и права. Здесь они смогут послушать об особенностях поступления в 2018 году и детально изучить институтские программы.
Институт экономики и права — одно из подразделений Московского технологического университета.
В пресс-службе вуза считают, что День открытых дверей — важное событие в жизни любого абитуриента. Здесь каждый может выбрать для себя программу обучения, увидеть жизнь вуза изнутри и узнать у квалифицированных специалистов все интересующие моменты в вопросах поступления.
Будущие студенты узнают о возможных направлениях подготовки, таких как менеджмент, юриспруденция, экономика, инноватика, управление персоналом и многие другие.
Кроме этого, абитуриенты смогут пройти профориентационное тестирование и пробный ЕГЭ по обществознанию. После этого преподаватель вуза разберет с желающими результаты.
Также для гостей будет проведен мастер-класс «Как повысить шансы на поступление», лекция «Поступление в магистратуру» с разбором экзаменационных задач и деловая игра, основанная на разработке и создании бизнес-проектов.
В этот день посетители Института экономики и права также смогут увидеть выставку предприятий-партнеров и интерактивную зону, где посетители смогут изучить не только оборудование лаборатории «Учебная бухгалтерия», но и возможности объемного моделирования с 3D ручкой.
День открытых дверей состоится 1 апреля в 11:00 по адресу: улица Стромынка, дом 20.
Вход свободный, но заранее необходимо зарегистрироваться на сайте вуза.
Фото: предоставлено пресс-службой МИРЭА.
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