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Песков объяснил просьбу не публиковать записи встречи со студентами
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Песков объяснил просьбу не публиковать записи встречи со студентами 

Газета.Ru 2 часа назад
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил просьбу не публиковать записи встречи со студентами Высшей школы экономики, передает корреспондент "Газеты.Ru".
По словам Пескова, в ходе общения он исходил из того, что разговор носит закрытый характер.
"Ни о какой цензуре здесь абсолютно речи не шло, потому что вся информация, она и так доступна. Но я действительно просил это никак не публиковать", — сказал Песков.
Ранее Песков прокомментировал слова губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, который заявил, что на площади в Кемерово «бузотерили» оппозиционеры.
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