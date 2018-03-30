Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил просьбу не публиковать записи встречи со студентами Высшей школы экономики, передает корреспондент "Газеты.Ru".
По словам Пескова, в ходе общения он исходил из того, что разговор носит закрытый характер.
"Ни о какой цензуре здесь абсолютно речи не шло, потому что вся информация, она и так доступна. Но я действительно просил это никак не публиковать", — сказал Песков.
Ранее Песков прокомментировал слова губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, который заявил, что на площади в Кемерово «бузотерили» оппозиционеры.