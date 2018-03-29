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В Курске открылась Всероссийская конференция, посвященная развитию начального образования
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В Курске открылась Всероссийская конференция, посвященная развитию начального образования 

ТАСС 1 час назад
КУРСК, 29 марта. /ТАСС/. Педагоги и психологи, представители вузов, Российской академии образования (РАО) участвуют во Всероссийской научно-практической конференции на базе Курского института развития образования, которая открылась в Курске в четверг. Ее основной темой стало совершенствование образовательного процесса в начальной школе, сообщила ТАСС директор методического центра дошкольного и начального образования корпорации «Российский учебник» Зубаирова Оксана.
"Сегодня на мероприятии рассматриваются проблемы по формированию учительских компетенций, способствующих организации образовательного процесса в начальной школе. Рассматриваем также проблему создания инфраструктуры самой современной школы", — сказала Зубаирова.
По словам ведущего научного сотрудника Института стратегии развития образования РАО Марины Кузнецовой, современные младшие школьники в России показывают хорошие результаты в международных исследованиях, оценивающих качество начального образования. Так, например порядка 60% российских учащихся четвертых классов имеют высокий уровень подготовки по математике и естествознанию, и это означает, что они готовы эффективно продолжать обучение в основной школе.
"Но при этом хороший уровень требует поддержки, потому что мир и дети меняются, меняется образовательный процесс. Удерживать хорошие уровень качества образования — это важная проблема. У нас есть и чисто российские задачи, которые в стандарте сформулированы, и здесь такое поле проблем, которые связаны с достижением метапредметных результатов в начальной школе", — добавила Кузнецова.
Всероссийская научно-практическая конференция «Психолого-педагогические проблемы развития ребенка в современных социокультурных условиях», в рамках которой представители научного сообщества, психологи, директора и завучи школ обсуждают проблемы развития у детей творческих способностей, получение ими качественного начального образования, проходит в Курске 29-30 марта. В числе организаторов конференции — Институт изучения детства, семьи и воспитания РАО, Комитет образования и науки Курской области, Курский институт развития образования.
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