Российским школьникам расскажут о волонтерстве

фото из архива редакцииРоссийским школьникам расскажут о волонтерствеС 26 марта по 8 апреля для российских школьников проходит «Всероссийский добрый урок». Несмотря на название, на привычные предметы, изучаемые в школе, похож он не будет.

«Всероссийский добрый урок» — это программа, разработанная для учащихся 5-11 классов общеобразовательных учреждений. На таком уроке ребята узнают о добровольчестве, действующих волонтерских центрах и познакомятся с практикующими волонтерами. Для того, чтобы участвовать во «Всероссийском добром уроке» не нужно надевать форму и садиться за парту — урок проходит онлайн, поэтому одновременно доступен всем школьникам во всех уголках России . Для участия достаточно зайти на сайт добрыйурок.рф в любое удобное время.

В программе «Всероссийского доброго урока»: интерактивная тематическая онлайн-игра в популярной сегодня форме карточек «ПРАВДА/ЛОЖЬ», интересная как новичкам в вопросах добровольчества, так и тем, кто уже успел попробовать себя в роли волонтера. А также онлайн-урок с участием практикующих волонтеров, в том числе добровольцев XXII Олимпийских зимних играх в Сочи в 2014 году.

30 марта в прямом эфире волонтеры расскажут свои реальные истории, развеют мифы о добровольчестве, а зрители смогут посоревноваться в конкурсе на лучший вопрос. Для тех, кто пропустит прямой эфир — онлайн-урок будет доступен в записи.

Электронный сертификат участника ждет каждого, кто пройдет «Всероссийский добрый урок». Учителя, пригласившие поучаствовать наибольшее количество учеников, попадут в рейтинг самых активных педагогических коллективов-участников и получат благодарственные письма от организаторов.

«Всероссийский добрый урок» разработан Ассоциацией волонтерских центров, Российским движением школьников и Центром онлайн обучения «Фоксфорд». Запуская программу в Год добровольца в России, организаторы нацелены выйти на новый качественный уровень развития детского волонтерского движения.