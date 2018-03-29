Студенты гуманитарного университета присоединятся ко «Дню Донора»

Студенты Российского государственного гуманитарного университета решили принять участие в благотворительной безвозмездной акции «День донора». Об этом стало известно 29 марта.

Организацией и проведением акции в университете займутся сотрудники Управления по работе со студентами РГГУ.

— Количество учеников, которые хотят сдать кровь, из года в год становится только больше. Мы одни из первых, кто в Москве развивает добровольное донорство среди студентов, — рассказал Ираклий Болквадзе, проректор по социальной и воспитательной работе.

Акция проводится в сотрудничестве с Федеральным медико-биологическим агентством , Центром нейрохирургии имени Николая Бурденко и Центром детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева.

Отметим, что «День Донора» проведут в высшем учебном заведении уже в десятый раз.

Мероприятие состоится 21 мая в актовом зале главного корпуса университета по адресу: улица Чаянова, дом 15.