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Студенты гуманитарного университета присоединятся ко «Дню Донора»
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Студенты гуманитарного университета присоединятся ко «Дню Донора» 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 28 минут назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Студенты Российского государственного гуманитарного университета решили принять участие в благотворительной безвозмездной акции «День донора». Об этом стало известно 29 марта.
Организацией и проведением акции в университете займутся сотрудники Управления по работе со студентами РГГУ.
— Количество учеников, которые хотят сдать кровь, из года в год становится только больше. Мы одни из первых, кто в Москве развивает добровольное донорство среди студентов, — рассказал Ираклий Болквадзе, проректор по социальной и воспитательной работе.
Акция проводится в сотрудничестве с Федеральным медико-биологическим агентством, Центром нейрохирургии имени Николая Бурденко и Центром детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева.
Отметим, что «День Донора» проведут в высшем учебном заведении уже в десятый раз.
Мероприятие состоится 21 мая в актовом зале главного корпуса университета по адресу: улица Чаянова, дом 15.
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