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День открытых дверей состоится в Институте гуманитарного образования и информационных технологий
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День открытых дверей состоится в Институте гуманитарного образования и информационных технологий 

Управа района Измайлово города Москвы 32 минуты назад
Фото: Управа района Измайлово города Москвы
С образовательным пространством института гуманитарного образования и информационных технологий и колледжа искусств и коммуникаций ознакомятся москвичи.
Жители Москвы и гости столицы в понедельник, 9 апреля, в ходе Дня открытых дверей смогут увидеть образовательное пространство ИГУМО и МКИК, пообщаться с деканами и преподавателями, узнать условия поступления. Гости мероприятия также получат советы по прохождению вступительных испытаний.
По мнению организаторов, только прочувствовав атмосферу вуза, ученики старших классов смогут принять окончательное решение в пользу ИГУМО и МКИК.
Начало Дня открытых дверей в 19 часов.
Адрес: ул. Верхняя Первомайская, д. 53.
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