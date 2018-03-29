День открытых дверей состоится в Институте гуманитарного образования и информационных технологий

С образовательным пространством института гуманитарного образования и информационных технологий и колледжа искусств и коммуникаций ознакомятся москвичи.

Жители Москвы и гости столицы в понедельник, 9 апреля, в ходе Дня открытых дверей смогут увидеть образовательное пространство ИГУМО и МКИК, пообщаться с деканами и преподавателями, узнать условия поступления. Гости мероприятия также получат советы по прохождению вступительных испытаний.

По мнению организаторов, только прочувствовав атмосферу вуза, ученики старших классов смогут принять окончательное решение в пользу ИГУМО и МКИК.

Начало Дня открытых дверей в 19 часов.

Адрес: ул. Верхняя Первомайская, д. 53.