В школе на Клязьминской проведут день открытых дверей

В школе № 236 Дмитровского района 31 марта состоится день открытых дверей для будущих первоклассников и их родителей. Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.

— Родители будущих первоклассников смогут ознакомиться с программой и учебными материалами, пообщаться с педсоставом и сотрудниками администрации, — пояснил представитель школы. — Для наших будущих учеников по всей школе расположатся «станции», на которых ребятам предложат в игровой форме решить нетрудные задания, например собрать город из конструктора. Так ребята познакомятся с внутренним устройством школы.

Встреча участников дня открытых дверей состоится в 9.45 в актовом зале третьего корпуса школы. Напомним, школа № 236 находится по адресу ул. Клязьминская, д. 7, корп. 4. (мю)