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В школе на Клязьминской проведут день открытых дверей
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В школе на Клязьминской проведут день открытых дверей 

Управа района Дмитровский города Москвы 39 минут назад
Фото: Управа района Дмитровский города Москвы
В школе № 236 Дмитровского района 31 марта состоится день открытых дверей для будущих первоклассников и их родителей. Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.
— Родители будущих первоклассников смогут ознакомиться с программой и учебными материалами, пообщаться с педсоставом и сотрудниками администрации, — пояснил представитель школы. — Для наших будущих учеников по всей школе расположатся «станции», на которых ребятам предложат в игровой форме решить нетрудные задания, например собрать город из конструктора. Так ребята познакомятся с внутренним устройством школы.
Встреча участников дня открытых дверей состоится в 9.45 в актовом зале третьего корпуса школы. Напомним, школа № 236 находится по адресу ул. Клязьминская, д. 7, корп. 4. (мю)
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