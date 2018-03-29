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Дети из Текстильщиков смогут провести «Учебный день в Гайдаре»
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Дети из Текстильщиков смогут провести «Учебный день в Гайдаре» 

Префектура Юго-Восточного административного округа 43 минуты назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Новый образовательный проект «Учебный день в Гайдаре» стартовал во дворце творчества детей и молодежи имени А. П. Гайдара в Текстильщиках.
— Работа ведется в командах, — рассказывает о проекте начальник отдела развития ДТДиМ имени А. П. Гайдара Ольга Пугач. — После общего приветствия и вводной информации каждая команда получает маршрутный лист. В него включены и подвижные, и интеллектуальные, и деловые игры, и мастер-классы, и спортивные мероприятия. Занятия варьируются в зависимости от маршрута и команды. Школьники могут применить свои знания, примерить новые роли и попробовать себя в необычных ипостасях.
Список занятий проекта, в рамках которого школы могут гармонично дополнить свою образовательную программу, обсуждается предварительно с каждым учебным заведением. Для участия необходимо лишь заполнить форму заявки на сайте ДТДиМ имени А. П. Гайдара. Занятия «Учебного дня в Гайдаре» пройдут по адресу: улица Шкулева, дом 2, строение 1.
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