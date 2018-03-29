В Самарской области в 8 раз возросло число организаций, участвующих в дуальной образовательной программе

Тандем теории и практики. Результаты внедрения дуального профобразования обсудили в региональном правительстве — на заседании трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Такой метод обучения позволяет более качественно подготовить квалифицированные кадры для реального сектора экономики. У студентов средне-специальных учреждений есть возможность полученные знания сразу отработать на практике на крупных предприятиях области.

Александр Нефедов. ”Мы все прекрасно понимаем, как важно, чтобы на производство приходили хорошо подготовленные молодые специалисты, тем более, когда дело касается высоких технологий. Во время учёбы студенты проходят практику на предприятиях, качество их профессиональной подготовки значительно повышается”, — отмечает и. о. губернатора Самарской области

Сейчас в дуальной образовательной программе участвует 35 организаций, хотя сначала было только 4. Кроме того, в регионе существуют несколько кафедр на базе крупнейших заводов, таких как «Кузнецов» и «Прогресс». Растет число абитуриентов средне-специальных учебных заведений, реализуется система наставничества, растет престиж рабочих профессий. Напомним, в 2017 году команда Самарской области заняла 13 место из 85 на национальном чемпионате по профмастерству WorldSkills Russia. Теперь по дуальной системе хотят обучать своих будущих сотрудников не только предприятия реального сектора экономики, но и сферы услуг и образования.