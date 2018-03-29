В регионах проверят ресурсы для развития дополнительного образования детей

МОСКВА , 29 марта. / ТАСС /. Проверка ресурсов организаций, где дети получают дополнительное образование, пройдет в российских регионах. Об этом заявили в Департаменте проектной деятельности правительства России по итогам президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

"В каждом регионе предстоит провести инвентаризацию инфраструктуры образовательных организаций от вузов до стадионов и музыкальных школ, чтобы определить, где есть неиспользуемые возможности для развития дополнительного образования для детей… Это позволит более эффективно использовать имеющиеся площади, оборудование и время преподавателей", — отметили в департаменте.

В департаменте уточнили, что в 2017 году в рамках эксперимента такая инвентаризация была проведена в некоторых муниципалитетах Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, Ульяновской, Владимирской, Калининградской и Новгородской областей. По итогам анализа оказалось, что более 12 тыс. объектов культурной, технической, естественнонаучной, спортивной направленностей «простаивают сотни тысяч часов в неделю» и что у более 10 тыс. специалистов в среднем есть 19 свободных часов в неделю, которые можно отвести на ведение кружков.

Как отметили в департаменте, предстоит разработать и новые образовательные программы, лучше отвечающие современным требованиям, а также больше привлекать практиков из реального сектора экономики. Кроме того, нужно снять существующие организационные и финансовые барьеры, которые не позволяют образовательным организациям эффективно использовать ресурсы друг друга. Например, необходимо упростить взаимные расчеты между образовательными организациями.

"Предложения по изменению положений закона «Об образовании в РФ» Минобрнауки России Минфин России и заинтересованные ведомства должны представить до 1 августа 2018 года. Также до 10 июня 2018 года Минобрнауки России и Минфин России совместно с руководством регионов, в которых большое количество детей не участвуют в программах дополнительного образования из-за нехватки инфраструктуры, должны представить предложения по дополнительному финансированию создания такой инфраструктуры", — заключили в департаменте.

К 2020 году планируется достичь установленного указом президента охвата не менее 75% детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования.