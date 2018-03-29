Мастер-классы по вокалу и танцам дали москвичам в одной из школ Войковского

Мастер-классы и открытые занятия в рамках городского фестиваля «Наши общие возможности — наши общие результаты» были организованы в школе №201 Войковского района. Гости площадки освоили движения джаза и современного танца, балета и хип-хопа, поучаствовали в уроках по академическому вокалу.

— На мастер-классе по вокалу была показана дыхательная гимнастика и выполнены упражнения для развития вокального дыхания, — сообщил представитель образовательного учреждения.

Помимо этого, все желающие могли присоединиться к увлекательному занятию по актерскому мастерству.

— Такие занятия помогают раскрепоститься, почувствовать себя свободно, не бояться ошибиться, зарядиться хорошим настроением и пообщаться, — заключил сотрудник школы. (ео)