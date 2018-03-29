Столичные волонтеры рассказали об итогах своей работы в одной из школ Коптева

Патриотическая встреча «Живая история» в рамках городского проекта «Эстафета живых дел» прошла 26 марта в школе №185 района Коптево. Участвовали волонтеры и руководители волонтёрских объединений образовательных организаций Москвы — На примере архивно-исследовательского проекта «Алексей, Алешенька, сынок» участники волонтерского отряда «Добролёты» рассказали о результатах своей деятельности и поделились планами на будущее, — уточнил сотрудник школы №185. Волонтеры в конце мероприятия подвели итоги своей работы, также были вручены грамоты участникам акции «Голоса и лица героев обороны Москвы». (ео)