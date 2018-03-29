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Столичные волонтеры рассказали об итогах своей работы в одной из школ Коптева
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Столичные волонтеры рассказали об итогах своей работы в одной из школ Коптева 

Управа района Коптево города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Коптево города Москвы
Патриотическая встреча «Живая история» в рамках городского проекта «Эстафета живых дел» прошла 26 марта в школе №185 района Коптево. Участвовали волонтеры и руководители волонтёрских объединений образовательных организаций Москвы.
— На примере архивно-исследовательского проекта «Алексей, Алешенька, сынок» участники волонтерского отряда «Добролёты» рассказали о результатах своей деятельности и поделились планами на будущее, — уточнил сотрудник школы №185.
Волонтеры в конце мероприятия подвели итоги своей работы, также были вручены грамоты участникам акции «Голоса и лица героев обороны Москвы». (ео)
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