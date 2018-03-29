Коллектив «Фортуна» из Дмитровского выступил на фестивале-конкурсе «Моя Москва!» 

В прошедший вторник, 27 марта, вокально-хоровой коллектив «Фортуна» и солисты объединения «Сольное пение» из школы «Гермес» Дмитровского района выступили на открытом московском многожанровом детско-юношеском фестивале-конкурсе «Моя Москва!». Об этом сообщили в администрации школы «Гермес».
— В номинации «Вокальное творчество» от нашей школы выступили участники коллектива «Фортуна» под руководством Елены Тарасовой, а также девушки-солистки из «Сольного пения», — рассказал представитель администрации. — Несмотря на «предконцертную тряску», все спели замечательно, достойно представив имя нашей школы.
Напомним, школа «Гермес» находится по адресу ул. Учинская, д. 10. (мю)