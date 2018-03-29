Коллектив «Фортуна» из Дмитровского выступил на фестивале-конкурсе «Моя Москва!» 

Управа района Дмитровский города Москвы: последние новости

Школьница из Дмитровского стала лучшей участницей всероссийского конкурса исследователей

Ученики школы №1631 в Дмитровском посетили музей истории морской пехоты

В школе на Клязьминской проведут день открытых дверей