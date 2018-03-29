Салехардские десятиклассники учатся быть врачами в опорном медвузе Тюмени

В Тюменский государственный медицинский университет на выездную сессию приехали учащиеся десятого класса первой школы имени Героя Советского Союза И. В. Королькова из Салехарда . Ученики профильного медицинского класса намерены связать свою судьбу с медициной.

«Студент-медик — особый студент. Школьники, которые приходят в медицинский вуз, должны понимать, что профессия врача трудна. Важную роль при поступлении играет личное желание школьника стать врачом. Десятиклассники, которые приехали на экскурсию, планируют после выпускных экзаменов поступить в Тюменский медицинский университет», — сообщила учитель химии и биологии школы Майя Тупикова , сопровождающая детей. Она считает, что отношение к медицинской профессии должно формироваться до поступления в вуз.

Это первый опыт профориентационной работы между образовательными школами Салехарда и Тюменским медицинским университетом. В рамках визита школьников сотрудник музея истории Тюменского ГМУ Геннадий Шевелев познакомил гостей с богатой историей университета. В анатомическом музее Тюменского ГМУ будущие абитуриенты рассмотрели уникальные экспонаты, а доцент кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии Тюменского ГМУ, кандидат медицинских наук Сергей Орлов провел экскурсию по кафедре и познакомил гостей со студентами-медиками. В стоматологическом фантомном классе Тюменского медицинского университета десятиклассники познакомились с профессией стоматолога и получили рекомендации, как правильно ухаживать за полотью рта.

Школьников ждет насыщенная программа. Она включает встречи с профессорами, студентами, знакомство с кафедрами вуза, интересную экскурсию в центр симуляционного обучения и практические занятия по профильным предметам: химии, биологии и гистологии. Как сообщили корреспонденту ИА «Север-Пресс» в ТГМУ, поездка салехардских гостей продлится до 31 марта. В этот день юные северяне посетят самое главное событие весны — день открытых дверей в Тюменском медицинском университете. Участники познакомятся с руководством и профессорско-преподавательским составом вуза, посетят презентационные площадки факультетов и смогут сфотографироваться в главном атрибуте медицинской деятельности — белом халате.