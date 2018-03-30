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В университете управления на Рязанке организуют день открытых дверей для абитуриентов
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В университете управления на Рязанке организуют день открытых дверей для абитуриентов 

Управа Рязанского района 1 час назад
Фото: Управа Рязанского района
В Государственном университете управления, который находится на Рязанском проспекте, 1 апреля состоится встреча абитуриентов и сотрудников вуза. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУУ.
«Абитуриенты узнают о многосторонней международной деятельности ГУУ, о развитии академической мобильности и об итогах совместных образовательных программ и проектов с другими учреждениями. У гостей будет возможность пообщаться с активистами студенческого совета ГУУ», — сказано в источнике.
Начало дня открытых дверей в 11.00.
Напомним, что ГУУ находится по адресу Рязанский проспект, 99. (мю)
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