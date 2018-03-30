В университете управления на Рязанке организуют день открытых дверей для абитуриентов

В Государственном университете управления, который находится на Рязанском проспекте, 1 апреля состоится встреча абитуриентов и сотрудников вуза. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУУ.

«Абитуриенты узнают о многосторонней международной деятельности ГУУ, о развитии академической мобильности и об итогах совместных образовательных программ и проектов с другими учреждениями. У гостей будет возможность пообщаться с активистами студенческого совета ГУУ», — сказано в источнике.

Начало дня открытых дверей в 11.00.

Напомним, что ГУУ находится по адресу Рязанский проспект, 99. (мю)