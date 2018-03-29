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«Праздник букваря» организовали на Авиамоторной
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«Праздник букваря» организовали на Авиамоторной 

Управа района Лефортово 1 час назад
Фото: Управа района Лефортово
В школе № 1228 района Лефортово, которая расположена на Авиамоторной улице, 22 марта прошло мероприятие «Праздник букваря». Об этом рассказали в администрации образовательного учреждения.
— Дети подготовили стихи, сценки, песни из школьной жизни. В конце праздника ребятам вручили книгу «Экологическая азбука Москвы». Ученики 1 «Л» и 1 «М» классов прекрасно подготовились, выучили много стихотворений и песен и доказали родителям, что самая первая и самая главная книга пройдена, алфавит выучен и они готовы учиться дальше! — сообщили в администрации.
Напомним, что школа расположена по адресу: улица Авиамоторная, дом 42. (вт)
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