«Праздник букваря» организовали на Авиамоторной

В школе № 1228 района Лефортово, которая расположена на Авиамоторной улице, 22 марта прошло мероприятие «Праздник букваря». Об этом рассказали в администрации образовательного учреждения.

— Дети подготовили стихи, сценки, песни из школьной жизни. В конце праздника ребятам вручили книгу «Экологическая азбука Москвы». Ученики 1 «Л» и 1 «М» классов прекрасно подготовились, выучили много стихотворений и песен и доказали родителям, что самая первая и самая главная книга пройдена, алфавит выучен и они готовы учиться дальше! — сообщили в администрации.

Напомним, что школа расположена по адресу: улица Авиамоторная, дом 42. (вт)