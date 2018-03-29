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В музыкальной школе на улице Мневники проведут окружной конкурс гитаристов
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В музыкальной школе на улице Мневники проведут окружной конкурс гитаристов 

Управа района Хорошево-Мневники 1 час назад
Фото: Управа района Хорошево-Мневники
В детской музыкальной школе имени Н. С. Голованова, которая находится в Хорошево-Мневниках, с 9 по 15 апреля пройдет IV Окружной конкурс юных исполнителей на классической гитаре.
— Принять участие в конкурсе могут воспитанники детских музыкальных школ и детских школ искусств Северо-Западного округа столицы, — отметили в администрации музыкальной школы.
Зрителей ждут 15 апреля в музыкальном зале школы по адресу: ул. Мневники, д. 7, корп. 1. Дополнительная информация о конкурсе по телефону 8 (499) 946-26-30. (ео)
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