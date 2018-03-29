В Старом Крюково проходит Неделя гуманитарных наук

26 марта 2018 г. в школе №719 стартовала Неделя гуманитарных наук.

Как сообщили в образовательной организации, в первый же день акции на входе в школу родители и дети смогли познакомиться с занимательными сведениями о русском языке и литературе. Это тематические стенгазеты, которые были подготовлены ребятами среднего и старшего возраста. А для младших ребят проводятся внеклассные мероприятия, связанные с языком, историей, литературой.

Так, прошло занятие «К нам приходит сказка» с пятиклассниками. Организаторами и жюри в викторине выступали ученики 8 класса. Ребята провели несколько тематических конкурсов, главной темой которых стала русская народная сказка. Школьники вспомнили народные сказки, кому-то понравилось отвечать на забавные каверзные вопросы, кому-то — разгадывать головоломки, работать с карточками.

«Было приятно смотреть на совместную работу старших ребят с младшими, где каждый по-новому раскрывался в своей новой роли», — отметили педагоги.