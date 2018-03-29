Ещё
В Старом Крюково проходит Неделя гуманитарных наук
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Старом Крюково проходит Неделя гуманитарных наук 

Старое Крюково 1 час назад
Фото: Старое Крюково
26 марта 2018 г. в школе №719 стартовала Неделя гуманитарных наук.
Как сообщили в образовательной организации, в первый же день акции на входе в школу родители и дети смогли познакомиться с занимательными сведениями о русском языке и литературе. Это тематические стенгазеты, которые были подготовлены ребятами среднего и старшего возраста. А для младших ребят проводятся внеклассные мероприятия, связанные с языком, историей, литературой.
Так, прошло занятие «К нам приходит сказка» с пятиклассниками. Организаторами и жюри в викторине выступали ученики 8 класса. Ребята провели несколько тематических конкурсов, главной темой которых стала русская народная сказка. Школьники вспомнили народные сказки, кому-то понравилось отвечать на забавные каверзные вопросы, кому-то — разгадывать головоломки, работать с карточками.
«Было приятно смотреть на совместную работу старших ребят с младшими, где каждый по-новому раскрывался в своей новой роли», — отметили педагоги.
Старое Крюково: последние новости
Школьник из Старого Крюково стал призером Всероссийской олимпиады по астрономии Выпускники детских садов Москвы смогут отметить переход в школу в Планетарии Школьникам Старого Крюково рассказали о «солнечных» ребятах
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В МЧС впервые раскрыли обстоятельства ЧП в Кемерово114
Юлия Скрипаль пошла на поправку120
Украина дала ответ по выдаче пранкера270
Китай готовит для США ответный удар104
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну314
Видео
00:52
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Происшествия Пожары
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
Россия обвинила Британию в экспериментах над людьми
Политика
00:58
Белых медведей обеспечат жильем
Новости Москвы
00:22
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну
Политика В мире
01:00
Число автобусов «Магистрали» увеличат
Новости Москвы
00:58
США объяснили отказы в выдаче виз россиянам
Политика
02:26
Суд вынес приговор Шакро Молодому
Происшествия
00:33
Telegram возобновил работу
Наука и техника Интернет
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение