Хор детской музыкальной школы на Гончарова принял участие в фестивале «Ипполитовская хоровая весна-2018» 

Международный музыкальный фестиваль «Ипполитовская хоровая весна-2018» состоялся недавно в Государственном музыкально-педагогическом институте имени Ипполитова-Иванова. Участие в мероприятии приняли учащиеся детской музыкальной школы № 66 на Гончарова.
— Нашу школу, как и в прошлом году, на фестивале представлял младший хор «Свирель» под руководством Ольги Максимовой. Ребята были удостоены звания лауреата фестиваля, — сообщили в администрации школы.
Всего в фестивале приняли участие более двадцати хоровых коллективов детских музыкальных школ и школ искусств столицы и Московской области. (то)