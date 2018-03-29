Хор детской музыкальной школы на Гончарова принял участие в фестивале «Ипполитовская хоровая весна-2018»

Международный музыкальный фестиваль «Ипполитовская хоровая весна-2018» состоялся недавно в Государственном музыкально-педагогическом институте имени Ипполитова-Иванова. Участие в мероприятии приняли учащиеся детской музыкальной школы № 66 на Гончарова.

— Нашу школу, как и в прошлом году, на фестивале представлял младший хор «Свирель» под руководством Ольги Максимовой . Ребята были удостоены звания лауреата фестиваля, — сообщили в администрации школы.