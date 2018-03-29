В Йошкар-Оле преподаватель школы искусств приостановила голодовку

МВД. Как сообщила Екатерина Соколова изданию «Idel. Реалии», накануне в школе состоялось заседание с участием представителей мэрии, уполномоченных по правам человека и ребенка, трудовой инспекции, прокуратуры

По результатам обсуждений, выговоры, которые директор школы искусств Ольга Радостева вынесла Екатерине Соколовой, были отменены. Кроме того, представители власти пообещали разобраться с уменьшением зарплаты педагога.

На данный момент женщина приняла решение приостановить голодовку, но не прекратить ее.

Напомним, ранее преподаватель ДШИ объявила о возобновлении голодовки в знак протеста против «произвола и дискриминации со стороны директора школы».