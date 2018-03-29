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Русский язык в Интернете: эксперты со всего мира собрались в Москве
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Русский язык в Интернете: эксперты со всего мира собрались в Москве 

Вести.Ru 2 часа назад
Культура речи в виртуальном пространстве — в РУДН открылась международная конференция, посвященная общению и поиску информации в Интернете. Десятки специалистов из разных стран мира приехали в Москву, чтобы обсудить особенности использования в Сети русского языка.
Манету Ндяй преподает русский язык в Сенегале уже 20 лет. Она готовит будущих преподавателей. Русский является вторым по выбору языком наравне с итальянским и арабским. Отсутствие языковой среды в ее стране настоящая проблема, поэтому для Манету важно научить студентов правильно отбирать тексты и упражнения в Интернете, об этом она и рассказала на конференции.
А вот Нилакши Сурьянараян, преподаватель русской литературы в Делийском университете, на конференции поделилась своим ноу-хау: чтобы ее студенты лучше усваивали русскую классику, она начала устраивать киносеансы. Смотрят экранизации великих произведений.
Среди выступающих не только доктора наук, профессора, но и студенты. На них здесь особая надежда. Их тема — как сохранить в Сети чистоту языка.
"Нам нужно формировать культуру общения в Интернете в разных направлениях, в разных сферах общения. Это первый важный вопрос, который будет обсуждаться на этой конференции. Второе важное направление — как нам сохранить русский язык в Интернете с учетом того, что на него оказывают сильное влияние другие языки", — объясняет Анжела Должникова, проректор по дополнительному образованию РУДН
Вторая по счету конференция «Язык и речь в Интернете» будет длиться два дня. Участвуют в ней более 100 человек из 19 стран: Франция, Вьетнам, Австралия, Италия, Грузия — каждый представит свою тему.
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