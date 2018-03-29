Серебро привезли богородские школьники из Метрогородка

Итоговое второе место в межрайонном этапе городского конкурса «Безопасное колесо» заняли учащиеся школы №390.

В школе №1795 «Лосиноостровская» района Метрогородок на прошлой неделе прошел межрайонный этап городского конкурса «Безопасное колесо». В соревнованиях участвовали команды из 17 школ разных районов ВАО, в том числе несколько команд из Богородского

Ребятам 2006 — 2008 годов рождения предстояло продемонстрировать свои знания в теоретическом знании вопросов медицинской помощи, правил поведения на дороге. Москвичи соревновались также в фигурном вождении велосипеда, составляли агитационные плакаты.

Команда школы №390 в итоге заняла почетное второе место. Первое досталось ученикам школы №1795. Замкнули тройку призеров ученики школы №1080 (район Преображенское).