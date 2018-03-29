Ещё
Серебро привезли богородские школьники из Метрогородка
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Серебро привезли богородские школьники из Метрогородка 

Официальный сайт управы района Богородское 2 часа назад
Фото: Официальный сайт управы района Богородское
Итоговое второе место в межрайонном этапе городского конкурса «Безопасное колесо» заняли учащиеся школы №390.
В школе №1795 «Лосиноостровская» района Метрогородок на прошлой неделе прошел межрайонный этап городского конкурса «Безопасное колесо». В соревнованиях участвовали команды из 17 школ разных районов ВАО, в том числе несколько команд из Богородского.
Ребятам 2006 — 2008 годов рождения предстояло продемонстрировать свои знания в теоретическом знании вопросов медицинской помощи, правил поведения на дороге. Москвичи соревновались также в фигурном вождении велосипеда, составляли агитационные плакаты.
Команда школы №390 в итоге заняла почетное второе место. Первое досталось ученикам школы №1795. Замкнули тройку призеров ученики школы №1080 (район Преображенское).
Официальный сайт управы района Богородское: последние новости
КАИТ-20 распахнет 24 марта свои двери День поэзии отметили в Богородском День открытых дверей проведет школа №1797
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В МЧС впервые раскрыли обстоятельства ЧП в Кемерово118
Юлия Скрипаль пошла на поправку127
Украина дала ответ по выдаче пранкера278
Китай готовит для США ответный удар108
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну315
Видео
00:52
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Происшествия Пожары
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
Россия обвинила Британию в экспериментах над людьми
Политика
00:58
Белых медведей обеспечат жильем
Новости Москвы
00:22
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну
Политика В мире
01:00
Число автобусов «Магистрали» увеличат
Новости Москвы
00:58
США объяснили отказы в выдаче виз россиянам
Политика
02:26
Суд вынес приговор Шакро Молодому
Происшествия
00:33
Telegram возобновил работу
Наука и техника Интернет
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение