О подвигах героев войны рассказали юным жителям Сокола

Центральный музей Великой Отечественной войны посетили ученики школы №1252 района Сокол. Об этом рассказал один из организаторов поездки.

— Максимально осознать масштаб катастрофы 1941 года и степень героизма советского народа помогают тематические экскурсии, которые регулярно совершают школьники и педагоги во внеурочное время, — поделился представитель школы. — На этот раз ребята побывали на экспозиции, посвященной подвигу и победе великого народа.

Современные мультимедийные средства помогли школьникам погрузиться в атмосферу военного времени, а историко-художественная панорама не оставила равнодушным ни одного ребенка. (ео)