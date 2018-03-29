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О подвигах героев войны рассказали юным жителям Сокола
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О подвигах героев войны рассказали юным жителям Сокола 

Управа района Сокол города Москвы 56 минут назад
Фото: Управа района Сокол города Москвы
Центральный музей Великой Отечественной войны посетили ученики школы №1252 района Сокол. Об этом рассказал один из организаторов поездки.
— Максимально осознать масштаб катастрофы 1941 года и степень героизма советского народа помогают тематические экскурсии, которые регулярно совершают школьники и педагоги во внеурочное время, — поделился представитель школы. — На этот раз ребята побывали на экспозиции, посвященной подвигу и победе великого народа.
Современные мультимедийные средства помогли школьникам погрузиться в атмосферу военного времени, а историко-художественная панорама не оставила равнодушным ни одного ребенка. (ео)
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