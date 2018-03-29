Ещё
Минкультуры определит порядок питания детей в школах искусств
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Минкультуры определит порядок питания детей в школах искусств 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Минкультуры заявило о необходимости определить порядок питания детей в школах искусств.
Документ опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.
Речь идёт об обеспечения мероприятий по организации питания детей, обучающихся за счёт средств федерального бюджета в федеральных государственных образовательных организациях, реализующих программы среднего профессионального образования в области искусств, интегрированные с образовательными программами основного общего и среднего общего образования.
Это также касается федеральных государственных образовательных организаций, реализующих программу начального общего образования и программу среднего профессионального образования в области искусств, интегрированную с образовательной программой основного общего и среднего общего образования.
Разработка проекта нормативного правового акта обусловлена отсутствием законодательного акта, позволяющего Минкультуры России определить нормы и порядок обеспечения мероприятий по организации питания детей, учащихся в таких организациях.
Парламентская газета: последние новости
Аршинова: Минобрнауки проработает предложение о праве досрочной пенсии педагогам-психологам Онищенко призвал изменить программу ОБЖ в школах Власов попросил Минобрнауки провести урок противопожарной безопасности в школах
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово99
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну228
Россия обвинила Британию в экспериментах над людьми74
Установлен очаг пожара в «Зимней вишне»132
В последний раз30
Видео
00:52
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Происшествия Пожары
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
Россия обвинила Британию в экспериментах над людьми
Политика
00:58
Белых медведей обеспечат жильем
Новости Москвы
00:22
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну
Политика В мире
01:00
Число автобусов «Магистрали» увеличат
Новости Москвы
00:58
США объяснили отказы в выдаче виз россиянам
Политика
02:26
Суд вынес приговор Шакро Молодому
Происшествия
00:33
Telegram возобновил работу
Наука и техника Интернет
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение