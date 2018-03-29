Минкультуры определит порядок питания детей в школах искусств

Минкультуры заявило о необходимости определить порядок питания детей в школах искусств.

Документ опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.

Речь идёт об обеспечения мероприятий по организации питания детей, обучающихся за счёт средств федерального бюджета в федеральных государственных образовательных организациях, реализующих программы среднего профессионального образования в области искусств, интегрированные с образовательными программами основного общего и среднего общего образования.

Это также касается федеральных государственных образовательных организаций, реализующих программу начального общего образования и программу среднего профессионального образования в области искусств, интегрированную с образовательной программой основного общего и среднего общего образования.

Разработка проекта нормативного правового акта обусловлена отсутствием законодательного акта, позволяющего Минкультуры России определить нормы и порядок обеспечения мероприятий по организации питания детей, учащихся в таких организациях.