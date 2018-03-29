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Прокуратура в шоке: в десяти школах Ярославской области не было даже охранников
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Прокуратура в шоке: в десяти школах Ярославской области не было даже охранников 

76.ru 1 час назад
Фото: 76.ru
В десяти ярославских школах прокуратура обнаружила террористическую угрозу. Причиной этому стало отсутствие охраны в учебных заведениях. А значит, пройти в здания мог бы кто угодно.
— В ходе проверки на соблюдение закона о противодействии терроризму обнаружено, что в десяти школах Даниловского района не были заключены договоры на физическую охрану объектов, — рассказали в прокуратуре Ярославской области.
Директора всех школ получили представления, по которым они обязаны устранить это серьёзное замечание.
Корреспонденты 76.ru проверили, как охраняют школы Ярославля. Оказалось, что даже с физической охраной внутрь может пройти практически кто угодно.
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