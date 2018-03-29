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Выяснились подробности происшествия в детсаду на Чаадаева
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Выяснились подробности происшествия в детсаду на Чаадаева 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Сигнал ПАК «Стрелец-мониторинга» сработал в здании второго корпуса детсада №156, расположенного на улице Чаадаева в Московском районе Нижнего Новгорода, 29 марта в 9:45. Об этом сообщили в региональном министерстве образования, науки и молодежной политики.
Сразу же была организована эвакуация 55 детей в здание первого корпуса. Пострадавших нет.
Возгорания и задымления в здании не обнаружено.
Образовательный процесс для воспитанников организован в основном здании дошкольной образовательной организации.
Во втором корпусе проведут комплексное обследование, уточнил источник.
С родителями ведется необходимая работа.
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