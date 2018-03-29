В университете на Кронштадтском бульваре пройдет лекция «Как постичь науку о душе и теле самолёта»

В субботу, 31 марта, в Московском государственном техническом университете гражданской авиации на Кронштадтском бульваре состоится лекция «Как постичь науку о душе и теле самолёта».

— Школьникам мы расскажем малоизвестные исторические факты о гражданской авиации. Также в доступной форме поговорим о подготовке специалистов по различным специальностям, — сообщили в пресс-службе вуза.

Лекция даёт представление об образовательном процессе в университете.

Для участия требуется предварительная регистрация на сайте проекта «Университетские субботы»: http://us.dogm.mos.ru.

Начало в 10.30. Напомним, что университет находится по адресу Кронштадтский бульвар, д. 20. (ео)