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В университете на Кронштадтском бульваре пройдет лекция «Как постичь науку о душе и теле самолёта»
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В университете на Кронштадтском бульваре пройдет лекция «Как постичь науку о душе и теле самолёта» 

Управа района Головинский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Головинский города Москвы
В субботу, 31 марта, в Московском государственном техническом университете гражданской авиации на Кронштадтском бульваре состоится лекция «Как постичь науку о душе и теле самолёта».
— Школьникам мы расскажем малоизвестные исторические факты о гражданской авиации. Также в доступной форме поговорим о подготовке специалистов по различным специальностям, — сообщили в пресс-службе вуза.
Лекция даёт представление об образовательном процессе в университете.
Для участия требуется предварительная регистрация на сайте проекта «Университетские субботы»: http://us.dogm.mos.ru.
Начало в 10.30. Напомним, что университет находится по адресу Кронштадтский бульвар, д. 20. (ео)
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