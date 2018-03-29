Юнармейцы из Отрадного приняли участие в окружной профильной игре

Ученики школы № 962 в минувший вторник, 27 марта, приняли участие в игре для командиров юнармейских отрядов СВАО «Юнармеец». Как сообщили в администрации образовательного учреждения, мероприятие проходило на базе «Школы Марьина Роща имени Орлова».

— Игра была направлена на сплочение юнармейского движения Северо-Восточного округа. В рамках мероприятия команды должны были выполнить и защитить проекты в виде макета юнармейской комнаты, — рассказали в администрации школы.

Кроме того, школьники создали видеоролик о доблести и моральных принципах юнармейцев. (вт)