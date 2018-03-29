Коллектив воспитанников дошкольного отделения при школе №1034 взял серебро на конкурсе «Звездочки Эллады»

Воспитанники дошкольного отделения при школе №1034 стали серебряными призерами конкурсной программы «Звездочки Эллады». Танцевальный марафон прошел в центре досуга и спорта «Вертикаль» во вторник, 27 марта.

В танцевальную программу для детей подготовительных групп включили 7 конкурсов: «Чудо-поезд», «Звериная тропа», «Цифровое диско», «Прилипалы», «Запрещенное движение», «Танцы народов мира», а также конкурс среди капитанов команд. По итогам марафона победителями признали коллектив из школы №1828, серебро досталось команде воспитанников дошкольного отделения при школе №1034 «Великолепная восьмерка», а бронзовыми призерами стали ребята из команды «Кораблик» школы №979.

«В начале и в конце конкурсной программы мы провели танцевальные разминки. Каждый из семи конкурсов оценивался независимым жюри, а победители и призеры были награждены кубками, грамотами и сладкими подарками», — отмечается на сайте центра досуга «Вертикаль».

Своими впечатлениями от конкурса поделилась и воспитатель по физической культуре Надежда Воропаева:

— В этом году воспитанники нашей школы выступали на подобном марафоне впервые. Все прошло очень позитивно: нас тепло встретили, а организация была выше всяких похвал. Ребята вместе с музыкальным руководителем Викторией Юрченко остались довольны участием, планируем соревноваться еще.

Фото: ЦДС «Вертикаль».