Акция «Подари жизнь» прошла в школе на Петрозаводской

Педагоги, ученики школы №597 района Ховрино и их родители приняли участие в ежегодной благотворительной акции «Подари жизнь» по сбору вещей для детей с онкологическими заболеваниями. Об этом сообщается на официальном сайте образовательного учреждения.

«Ребята и взрослые собрали игрушки в «Коробку храбрости», чтобы в онкологических отделениях больниц дети, которым ежедневно приходится преодолевать страх, идя на болезненные процедуры, могли хотя бы ненадолго отвлечься от своей болезни, получив новую игрушку. Спасибо вам, друзья, за то, что не остаетесь безразличны к детским слезам!», — отмечается на сайте школы.

Напомним, школа №597 находится по адресу: Петрозаводская улица, дом 19А. (то)