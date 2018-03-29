Ещё
Акция «Подари жизнь» прошла в школе на Петрозаводской
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Акция «Подари жизнь» прошла в школе на Петрозаводской 

Управа района Ховрино города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Ховрино города Москвы
Педагоги, ученики школы №597 района Ховрино и их родители приняли участие в ежегодной благотворительной акции «Подари жизнь» по сбору вещей для детей с онкологическими заболеваниями. Об этом сообщается на официальном сайте образовательного учреждения.
«Ребята и взрослые собрали игрушки в «Коробку храбрости», чтобы в онкологических отделениях больниц дети, которым ежедневно приходится преодолевать страх, идя на болезненные процедуры, могли хотя бы ненадолго отвлечься от своей болезни, получив новую игрушку. Спасибо вам, друзья, за то, что не остаетесь безразличны к детским слезам!», — отмечается на сайте школы.
Напомним, школа №597 находится по адресу: Петрозаводская улица, дом 19А. (то)
Управа района Ховрино города Москвы: последние новости
Школьники Ховрина встретились с летчиком-космонавтом Андреем Борисенко В новогоднюю ночь московский транспорт работал без перерывов В парке «Ангарские пруды» вновь появится яблоневый сад
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово99
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну228
Россия обвинила Британию в экспериментах над людьми74
Установлен очаг пожара в «Зимней вишне»132
В последний раз30
Видео
00:52
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Происшествия Пожары
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
Россия обвинила Британию в экспериментах над людьми
Политика
00:58
Белых медведей обеспечат жильем
Новости Москвы
00:22
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну
Политика В мире
01:00
Число автобусов «Магистрали» увеличат
Новости Москвы
00:58
США объяснили отказы в выдаче виз россиянам
Политика
02:26
Суд вынес приговор Шакро Молодому
Происшествия
00:33
Telegram возобновил работу
Наука и техника Интернет
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение