«Оранжевую акцию» провели педагоги и ученики школы №717 в Войковском

«Оранжевую акцию» провели в школе №717 Войковского района. Уже не первый год педагоги и ученики участвуют в мероприятиях, направленных на повышение осведомленности о детях с синдромом Дауна.

Так, во всех классах проводились тематические классные часы, учителями была создана выставка рисунков «Мама, солнышко и я», а 21 марта в школе проходила акция «Солнечное настроение»: старшеклассники раздавали оранжевые ленты, в знак солидарности с «солнечными людьми».

— В течение всей акции оранжевый цвет присутствовал в элементах одежды учителей и учеников. И это настроение становится хорошей и доброй традицией в стенах нашей школы, — рассказали в администрации образовательного учреждения.

Воспитанники школы также смогли поучаствовать в совместной работе «Солнышко нашими ладошками»: каждый ребенок оставил свои пожелания детям с синдромом Дауна и их близким. (ео)