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«Оранжевую акцию» провели педагоги и ученики школы №717 в Войковском
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«Оранжевую акцию» провели педагоги и ученики школы №717 в Войковском 

Управа района Войковский 1 час назад
Фото: Управа района Войковский
«Оранжевую акцию» провели в школе №717 Войковского района. Уже не первый год педагоги и ученики участвуют в мероприятиях, направленных на повышение осведомленности о детях с синдромом Дауна.
Так, во всех классах проводились тематические классные часы, учителями была создана выставка рисунков «Мама, солнышко и я», а 21 марта в школе проходила акция «Солнечное настроение»: старшеклассники раздавали оранжевые ленты, в знак солидарности с «солнечными людьми».
— В течение всей акции оранжевый цвет присутствовал в элементах одежды учителей и учеников. И это настроение становится хорошей и доброй традицией в стенах нашей школы, — рассказали в администрации образовательного учреждения.
Воспитанники школы также смогли поучаствовать в совместной работе «Солнышко нашими ладошками»: каждый ребенок оставил свои пожелания детям с синдромом Дауна и их близким. (ео)
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