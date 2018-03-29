Ещё
Школьники из Некрасовки побывали в «Стрелецких палатах»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Школьники из Некрасовки побывали в «Стрелецких палатах» 

Управа района Некрасовка 1 час назад
Фото: Управа района Некрасовка
Ученики третьих классов школы № 2089 посетили Музей военной истории «Стрелецкие палаты», расположенный в здании палат Титовых.
Интерактивный формат экспозиции позволил посетителям глубоко погрузиться в тему и ознакомиться с бытом и традиционными занятиями стрельцов в период царствования Ивана Грозного, Алексея Михайловича и Петра I. На экспозиции были представлены уникальные реконструкции стрелецкого платья, обмундирования, вооружения и предметы обихода.
Учащиеся и родители выразили благодарность руководителям проекта «Дороги Победы» и администрации школы за предоставленную возможность. (вт)
Управа района Некрасовка: последние новости
Школьники Некрасовки отличились на фестивале «Ступеньки роста» Как запоминать много материала, рассказали школьникам на 1-й Вольской В школе на Липчанского прошел день открытых дверей
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну231
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово99
Россия обвинила Британию в экспериментах над людьми74
Установлен очаг пожара в «Зимней вишне»133
В последний раз30
Видео
00:52
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Происшествия Пожары
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
Россия обвинила Британию в экспериментах над людьми
Политика
00:58
Белых медведей обеспечат жильем
Новости Москвы
00:22
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну
Политика В мире
01:00
Число автобусов «Магистрали» увеличат
Новости Москвы
00:58
США объяснили отказы в выдаче виз россиянам
Политика
02:26
Суд вынес приговор Шакро Молодому
Происшествия
00:33
Telegram возобновил работу
Наука и техника Интернет
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение