Школьники из Некрасовки побывали в «Стрелецких палатах»

Ученики третьих классов школы № 2089 посетили Музей военной истории «Стрелецкие палаты», расположенный в здании палат Титовых.

Интерактивный формат экспозиции позволил посетителям глубоко погрузиться в тему и ознакомиться с бытом и традиционными занятиями стрельцов в период царствования Ивана Грозного , Алексея Михайловича и Петра I. На экспозиции были представлены уникальные реконструкции стрелецкого платья, обмундирования, вооружения и предметы обихода.

Учащиеся и родители выразили благодарность руководителям проекта «Дороги Победы» и администрации школы за предоставленную возможность. (вт)