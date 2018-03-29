Школьники из Некрасовки побывали в «Стрелецких палатах» 

Ученики третьих классов школы № 2089 посетили Музей военной истории «Стрелецкие палаты», расположенный в здании палат Титовых.
Интерактивный формат экспозиции позволил посетителям глубоко погрузиться в тему и ознакомиться с бытом и традиционными занятиями стрельцов в период царствования Ивана Грозного, Алексея Михайловича и Петра I. На экспозиции были представлены уникальные реконструкции стрелецкого платья, обмундирования, вооружения и предметы обихода.
Учащиеся и родители выразили благодарность руководителям проекта «Дороги Победы» и администрации школы за предоставленную возможность. (вт)