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Госдума одобрила законопроект об особенностях целевого обучения
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Госдума одобрила законопроект об особенностях целевого обучения 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект об особенностях целевого обучения.
Документ устанавливает положения по приему на целевое обучение по образовательным программам высшего образования за счет средств федерального бюджета, бюджетов регионов и местных бюджетов.
Представители кабмина отмечают, что документ сохраняет, в основном, действующие нормы целевого обучения, которое осуществляется на основе договора о целевом обучении между гражданином и заказчиком: федеральным госорганом, госорганом субъекта РФ, органом местного самоуправления, юрлицом. Проект закона дополняет список возможных заказчиков индивидуальными предпринимателями.
Вместе с тем из условий договора о целевом обучении исключается обязательство заказчика по организации учебной, производственной и преддипломной практики гражданина, а также основания для его освобождения от исполнения обязательства по трудоустройству, подчеркивают авторы документа. Исключение обязательства по организации практики связано с тем, что проведение практики относится к полномочиям образовательной организации, которая не является стороной договора целевого обучения.
В число условий договора о целевом обучении законопроект включает обязательство гражданина по освоению образовательной программы, указанной в договоре о целевом обучении.
Документ определяет, что образовательная организация по запросу заказчика представляет ему сведения о результатах освоения гражданином образовательной программы.
Законопроект вводит новую норму об установлении в договоре о целевом обучении срока осуществления трудовой деятельности в организации, определенной указанным договором, который должен составить не менее трех лет, и срока трудоустройства в эту организацию. Также документ уточняет меры штрафных санкций при невыполнении условий договора одной из сторон.
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