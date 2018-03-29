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Госдума запросит в кабмине информацию о возможности ввести запрет на решетки на окнах школ
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Госдума запросит в кабмине информацию о возможности ввести запрет на решетки на окнах школ 

ТАСС 42 минуты назад
МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Госдума поручила запросить в правительстве РФ информацию о возможности ввести запрет на установку железных решеток на окнах школ, детсадов и других учебно-воспитательных учреждений в целях пожарной безопасности.
Депутаты одобрили протокольное поручение комитету по безопасности и противодействию коррупции, предложенное на рассмотрение справороссами Ольгой Епифановой и Сергеем Мироновым.
В нем указывается, что в соответствии с утвержденных еще в 1989 году правилами пожарной безопасности для общеобразовательных школ, профтехучилищ, школ-интернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных и других учебно— воспитательных учреждений «запрещалось устанавливать несъемные решетки на окнах помещений».
Отмечается, что приказом Министерства образования РФ теперь «эти правила не подлежат применению». «Охрана жизни и здоровья детей является приоритетной задачей всех уровней власти и в свете последних трагических событий в Кемерове, где при пожаре в торговом центре погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок, считаем необходимым усилить вопросы пожарной безопасности детских образовательных учреждений», — говорится в документе. В частности, подчеркивают его авторы, «при возникновении чрезвычайной ситуации наличие несъемных решеток может способствовать увеличению риска угрозы жизни детей».
Спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя протокольное поручение, отметил, что «вопрос как никогда актуален».
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