Госдума запросит в кабмине информацию о возможности ввести запрет на решетки на окнах школ

МОСКВА , 29 марта. / ТАСС /. Госдума поручила запросить в правительстве РФ информацию о возможности ввести запрет на установку железных решеток на окнах школ, детсадов и других учебно-воспитательных учреждений в целях пожарной безопасности.

Ольгой Епифановой и Сергеем Мироновым. Депутаты одобрили протокольное поручение комитету по безопасности и противодействию коррупции, предложенное на рассмотрение справороссами

В нем указывается, что в соответствии с утвержденных еще в 1989 году правилами пожарной безопасности для общеобразовательных школ, профтехучилищ, школ-интернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных и других учебно— воспитательных учреждений «запрещалось устанавливать несъемные решетки на окнах помещений».

Отмечается, что приказом Министерства образования РФ теперь «эти правила не подлежат применению». «Охрана жизни и здоровья детей является приоритетной задачей всех уровней власти и в свете последних трагических событий в Кемерове , где при пожаре в торговом центре погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок, считаем необходимым усилить вопросы пожарной безопасности детских образовательных учреждений», — говорится в документе. В частности, подчеркивают его авторы, «при возникновении чрезвычайной ситуации наличие несъемных решеток может способствовать увеличению риска угрозы жизни детей».