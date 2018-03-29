Ещё
Пустят ли в школу без справки?
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пустят ли в школу без справки? 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
Учительница сказала, что, если мы не принесём в школу справку о прохождении флюорографии, сына не пустят на уроки. Права ли она?
«Есть постановление Главного государственного санитарного врача РФ (от 22.10.2013 г. № 60 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.2.3114-13 „Профилактика туберкулёза“), — отвечает начальник отдела организации предоставления муниципальной услуги общего образования администрации Перми Наталья Кутищева. — В нём говорится, что детей допускают в образовательное учреждение при наличии заключения фтизиатра о прохождении туберкулинодиагностики: флюорографии и пробы Манту. Если родитель не предоставит справку о прохождении флюорографии, медработник и руководство школы повторно уведомят его о необходимости предоставления документа от фтизиатра. В соответствии с рекомендациями Министерства здравоохранения родителя с ребёнком направят на врачебную комиссию.
Так что требование учителя законно. В случае если родители вообще откажутся предоставлять справку, будет решаться вопрос об изменении формы обучения ребёнка».
АиФ Пермь: последние новости
В Перми могут ввести уроки самообороны для учеников после резни в школе После трагедии в Кемерово прокуратура организует проверки в пермских ТЦ Через 48 часов примут решение о мере пресечения для Александра Телепнёва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово99
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну228
Россия обвинила Британию в экспериментах над людьми74
Установлен очаг пожара в «Зимней вишне»132
В последний раз30
Видео
00:52
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Происшествия Пожары
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
Россия обвинила Британию в экспериментах над людьми
Политика
00:58
Белых медведей обеспечат жильем
Новости Москвы
00:22
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну
Политика В мире
01:00
Число автобусов «Магистрали» увеличат
Новости Москвы
00:58
США объяснили отказы в выдаче виз россиянам
Политика
02:26
Суд вынес приговор Шакро Молодому
Происшествия
00:33
Telegram возобновил работу
Наука и техника Интернет
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение