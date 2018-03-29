Пустят ли в школу без справки?

Учительница сказала, что, если мы не принесём в школу справку о прохождении флюорографии, сына не пустят на уроки. Права ли она?

«Есть постановление Главного государственного санитарного врача РФ (от 22.10.2013 г. № 60 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.2.3114-13 „Профилактика туберкулёза“), — отвечает начальник отдела организации предоставления муниципальной услуги общего образования администрации Перми Наталья Кутищева. — В нём говорится, что детей допускают в образовательное учреждение при наличии заключения фтизиатра о прохождении туберкулинодиагностики: флюорографии и пробы Манту. Если родитель не предоставит справку о прохождении флюорографии, медработник и руководство школы повторно уведомят его о необходимости предоставления документа от фтизиатра. В соответствии с рекомендациями Министерства здравоохранения родителя с ребёнком направят на врачебную комиссию.

Так что требование учителя законно. В случае если родители вообще откажутся предоставлять справку, будет решаться вопрос об изменении формы обучения ребёнка».