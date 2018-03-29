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Мастер-классы от студентов и преподавателей колледжей прошли в школе №950
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Мастер-классы от студентов и преподавателей колледжей прошли в школе №950 

Управа района Отрадное 1 час назад
Фото: Управа района Отрадное
В одном из зданий школы № 950 прошли мастер-классы для обучающихся 8 и 9 классов в рамках московского городского проекта «Профессиональная среда». Как сообщили в администрации образовательного учреждения, с ребятами работали преподаватели и студенты Московского издательско-полиграфического колледжа имени Федорова, колледжа предпринимательства № 11, колледжа «26 кадр», а также института среднего профессионального образования имени Ушинского и колледжа имени Маршака.
-Представители колледжей рассказали школьников о своих учебных заведениях, провели мастер-классы и пригласили старшеклассников посетить дни открытых дверей «Сто дорог — одна твоя», которые будут проходить в апреле на площадках московских колледжей в рамках городского проекта «Карьерный навигатор: масштаб город», — рассказали в администрации школы.
Отметим, что в мастер-классах в общей сложности приняли участие более 100 учеников школы. (вт)
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