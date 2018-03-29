Музыканты из Кузьминок дебютировали на конкурсе исполнителей на блокфлейте

Учащиеся класса преподавателя Р. В. Калиниченко из детской школы искусств «Центр» района Кузьминки ярко дебютировали на межрегиональном открытом конкурсе исполнителей на блокфлейте имени Блажевича. На престижный просмотр съехались участники из специализированных музыкальных школ со всей России — Для наших ребят это был первый серьезный музыкальный конкурс, который в итоге стал успешным. По итогам конкурса Ольга Савельева и Лев Гольдберг стали дипломантами, — отметила представитель школы. Поздравляем учащихся, их преподавателя и концертмейстера Ю. В. Молчанову с достойным выступлением. (вт)