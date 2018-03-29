В районной школе прошел семинар «Православная книга в современной школе»

В школе № 1279 прошел организованный для учителей и библиотекарей школ Юго-Западного округа городской семинар «Православная книга в современной школе».

26 марта в школе № 1279 состоялся организованный для учителей и библиотекарей школ ЮЗАО городской семинар «Православная книга в современной школе», приуроченный ко дню Православной книги. Организатором выступил городской методический центр Департамента образования г. Москвы

Первой на заседании выступила с приветственным словом директор школы № 1279 Ляпина Елена Александровна. Потом провели награждение победителей олимпиады по основам православной культуры. Дядченко Ирина Николаевна, педагог-религиовед, режиссер, продюсер, соавтор образовательного кинопроекта «Берега» провела презентацию серии книг. Заседание завершилось обращением референта управляющего по религиозному образованию Юго-Западного викариатства иерея Евгения Маркова , который рассказал о важности чтения хорошей духовной литературы.

После небольшого перерыва семинар продолжился мастер-классами для учащихся и учителей.

На семинаре также была организована выставка православных книг.