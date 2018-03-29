Школьники из Восточного Дегунина задали 100 вопросов взрослому

— Антона Молева пригласили активисты нашей школы — президент и команда самоуправления, — пояснил сотрудник администрации. — Молев поделился с учениками полезными советами по построению карьеры, рассказал о своем профессиональном пути. Благодаря таким встречам у наших старшеклассников выстраивается индивидуальная траектория пути саморазвития.

Напомним, школа № 1678 находится по адресу ул. Дубнинская, д. 46, корп. 2. (мю)