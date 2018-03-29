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Школьники из Восточного Дегунина задали 100 вопросов взрослому
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Школьники из Восточного Дегунина задали 100 вопросов взрослому 

Управа района Восточное Дегунино города Москвы 48 минут назад
Фото: Управа района Восточное Дегунино города Москвы
В рамках проекта «100 вопросов взрослому» школу № 1678 в Восточном Дегунине посетил депутат Мосгордумы, кандидат философских наук, научный руководитель лицея Президентской академии РАНХиГС Антон Молев. Об этом сообщили в администрации школы.
— Антона Молева пригласили активисты нашей школы — президент и команда самоуправления, — пояснил сотрудник администрации. — Молев поделился с учениками полезными советами по построению карьеры, рассказал о своем профессиональном пути. Благодаря таким встречам у наших старшеклассников выстраивается индивидуальная траектория пути саморазвития.
Напомним, школа № 1678 находится по адресу ул. Дубнинская, д. 46, корп. 2. (мю)
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