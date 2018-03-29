Занятие по повышению социальной грамотности прошло в школе на Мурановской

Занятие, направленное на повышение социальной грамотности учащейся молодежи, в минувший четверг, 28 марта, прошло в здании школы № 1412 на Мурановской улице, дом 8Б. Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.

— Встречу для учеников 8 и 9-х классов провела преподаватель колледжа архитектуры, дизайна и реинжиниринга «26 кадр» и его студенты. Данное мероприятие прошло в рамках реализации мероприятий комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации , — рассказали в администрации школы.

Там отметили, что мероприятие призвано повысить социальную компетентность подростков в современном обществе, научить выстраивать стратегии взаимодействия с другими людьми в окружающей его социальной реальности. (вт)