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Занятие по повышению социальной грамотности прошло в школе на Мурановской
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Занятие по повышению социальной грамотности прошло в школе на Мурановской 

Управа района Бибирево 53 минуты назад
Фото: Управа района Бибирево
Занятие, направленное на повышение социальной грамотности учащейся молодежи, в минувший четверг, 28 марта, прошло в здании школы № 1412 на Мурановской улице, дом 8Б. Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.
— Встречу для учеников 8 и 9-х классов провела преподаватель колледжа архитектуры, дизайна и реинжиниринга «26 кадр» и его студенты. Данное мероприятие прошло в рамках реализации мероприятий комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации, — рассказали в администрации школы.
Там отметили, что мероприятие призвано повысить социальную компетентность подростков в современном обществе, научить выстраивать стратегии взаимодействия с другими людьми в окружающей его социальной реальности. (вт)
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