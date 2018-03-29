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Директор школы в Боровичах не верит в интимную связь учительницы и ученицы
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Директор школы в Боровичах не верит в интимную связь учительницы и ученицы 

Говорит Москва 58 минут назад
Фото: Говорит Москва
Об этом директор школы №11 в Боровичах сообщила радиостанции «Говорит Москва».
«Она общается так близко со многими детьми этого класса. Понятное дело, что тут дружеские отношения, но дружить никто не запрещает. И Ирина Сергеевна дружила с детьми предыдущих выпусков, которые были в школе. Всегда очень положительные отзывы и родителей, и детей».
Крупкина добавила, что у родителей 17-летней школьницы, вовлеченной в скандальную историю, также нет претензий и подозрений в адрес классного руководителя.
«Я общалась и с ученицей, и с её родителями. Родители поддерживают этого педагога. А для меня это первый сигнал о том, что это несуществующая фотография. Никаких подозрений у них, ни претензий. Они поддерживают Ирину Сергеевну в такой вот сложной ситуации».
Директор подчеркнула, что меры в отношении педагога будут приняты только по результатам следственной проверки.
«Из контекста вырваны фотографии. Сейчас будут результаты проверки, и по результатам будет вынесено решение. Я надеюсь и верю, и знаю, что доброе имя этого педагога будет восстановлено. И понесут ответственность те, кто это сделал».
Ранее СКР по Новгородской области сообщил о проведении доследственной проверки публикации в сети скриншотов страниц во ВКонтакте и Instagram с информацией о возможной связи педагога и ученицы одной из школ города Боровичи.
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