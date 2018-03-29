Директор школы в Боровичах не верит в интимную связь учительницы и ученицы

«Она общается так близко со многими детьми этого класса. Понятное дело, что тут дружеские отношения, но дружить никто не запрещает. И Ирина Сергеевна дружила с детьми предыдущих выпусков, которые были в школе. Всегда очень положительные отзывы и родителей, и детей».

Крупкина добавила, что у родителей 17-летней школьницы, вовлеченной в скандальную историю, также нет претензий и подозрений в адрес классного руководителя.

«Я общалась и с ученицей, и с её родителями. Родители поддерживают этого педагога. А для меня это первый сигнал о том, что это несуществующая фотография. Никаких подозрений у них, ни претензий. Они поддерживают Ирину Сергеевну в такой вот сложной ситуации».

Директор подчеркнула, что меры в отношении педагога будут приняты только по результатам следственной проверки.

«Из контекста вырваны фотографии. Сейчас будут результаты проверки, и по результатам будет вынесено решение. Я надеюсь и верю, и знаю, что доброе имя этого педагога будет восстановлено. И понесут ответственность те, кто это сделал».