Младшеклассники из Выхина-Жулебина смастерили роботов

В субботу, 24 марта, учащиеся кружка «Лего-конструирование и программирование» из школы № 1935 приняли участие в городском конкурсе «Мой робот». Об этом сообщили в администрации учреждения.

— Перед ребятами стояла непростая задача — придумать действующую конструкцию по заданному проекту и запрограммировать ее по определенному условию, — отметил педагог школы.

Учащиеся отлично справились с поставленной задачей и стали призерами конкурса в номинации «Unknown task». Детей наградили почетной грамотой. (вт)