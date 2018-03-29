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Младшеклассники из Выхина-Жулебина смастерили роботов
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Младшеклассники из Выхина-Жулебина смастерили роботов 

Управа района Выхино-Жулебино 1 час назад
Фото: Управа района Выхино-Жулебино
В субботу, 24 марта, учащиеся кружка «Лего-конструирование и программирование» из школы № 1935 приняли участие в городском конкурсе «Мой робот». Об этом сообщили в администрации учреждения.
— Перед ребятами стояла непростая задача — придумать действующую конструкцию по заданному проекту и запрограммировать ее по определенному условию, — отметил педагог школы.
Учащиеся отлично справились с поставленной задачей и стали призерами конкурса в номинации «Unknown task». Детей наградили почетной грамотой. (вт)
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