В школе №641 имени Сергея Есенина прошла встреча выпускников

В пятницу, 23 марта, в школе № 641 имени Сергея Есенина состоялась встреча выпускников всех лет.

— Для выпускников и бывших работников школы, которые тоже пришли навестить нас, был подготовлен праздничный фуршет, играла живая музыка. А наши ученики и участники школьного актива организовали для них концерт с песнями и танцами, — рассказал один из педагогов школы.

Не обошлось и без погружения в историю школы. Гости вспомнили всех ее директоров, отличившихся преподавателей, известных выпускников. Они увидели старые фотографии и видеозаписи из архива.

После завершения торжественной части выпускники не спешили расходиться. Они дарили цветы любимым учителям, вспоминали давно ушедшие годы, хором пели любимые песни. (вт)